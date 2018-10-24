В Монголии проводилась встреча японских и северокорейских разведчиков

CA-NEWS (MNG) - Японское информационное агентство Киодо Цусин сообщило о том, что 6-8 октября этого года в монгольской столице состоялась встреча представителей разведывательных служб Японии и Северной Кореи, передает Монголия Сейчас.



По данным источника информации, встреча была между начальником разведывательного и исследовательского управления правительства Японии Сигэру Китамура и должностным лицом Единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Сон Хэ. Во время встречи стороны обсудили вопросы освобождения японских граждан, похищенных спецслужбами КНДР в 1970-1980 гг., и возвращения их на родину, а также возможности организации встречи на высшем уровне Японии и КНДР.

Существует информация о похищении 17 японских граждан спецслужбами КНДР, из которых пятерых вернули на родину в 2002 году. «О судьбе оставшихся граждан Японии неизвестно», —сообщило агентство Киодо.