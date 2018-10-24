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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы девушка приговорена к году ограничения свободы за найденный патрон

CA-NEWS (KZ) - В Турксибском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки А, преданной суду за незаконное хранение и перевозку боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба городского суда, 31 мая 2018 года А, находясь около здания салона красоты «Балнур», расположенного в мкр «Жулдыз-1», на земле нашла патрон и решила оставить его себе, положив в сумочку.

В тот же день подсудимая приехала на такси в аэропорт Алматы для вылета в Астану, где при прохождении досмотра сумки через рентген аппарат у нее был изъят данный патрон.

Согласно заключению эксперта, патрон является военным боевым патроном, исправен и пригоден для стрельбы. Таким образом, девушка незаконно хранила и носила боеприпас.

В суде подсудимая вину полностью признала, в содеянном раскаялась.

Приговором суда она признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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