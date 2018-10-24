Жители Ашхабада запасаются бензином из-за опасений возможного повышения цен

CA-NEWS (TM) - В эти дни жители Ашхабада, из-за опасений возможного повышения цен на бензин, начали запасаться горючим, сообщают корреспонденты и собеседники радио Азатлык в туркменской столице.

По словам наблюдателя из Ашхабада Аманмурада Бугаева, многие наведываются на АЗС по ночам.

«Ажиотаж среди населения заметно усилился в последние пять дней. Многие с 11 часов вечера, после того как машин становится меньше, едут на автозаправочные станции и покупают бензин про запас. Бензин покупают в 20-30 литровые канистры. Работники АЗС продают бензин с надбавкой по 20-30 тенге за каждый литр», - рассказал Аманмурад Бугаев.

По его словам, по ночам очередей у АЗС не наблюдается, так как работники заранее договариваются с автовладельцами о времени. Но в дневное время можно увидеть длинные автомобильные очереди за бензином. По его словам, это связано с тем, что горючее распродается в течение ночи.

«Из-за того, что ночью весь бензин распродают, когда приезжаешь на автозаправку днем, купить уже невозможно. Можно только увидеть табличку с надписью «Бензина нет». Зачастую приходится ждать по 2-3 часа. В результате, если раньше у АЗС в очереди стояли в среднем 30 машин, сейчас их количество доходит до 90», - сообщает наблюдатель из Ашхабада Аманмурад Бугаев. По его словам, несмотря на запрет продажи топлива в тару, кроме бензобака автомобиля, мер против незаконной торговли бензином не предпринимается.

По мнению собеседников в Туркменистане, причины беспокойства среди населения связано с решением правительства о полной отмене льгот и необходимости перехода к рыночным условиям. Руководство страны заявило об этом на историческом заседании возрожденного совещательного органа Халк Маслахаты (Народного совета) 25 сентября, объяснив свое решение повышением социально-бытового уровня народ, а также улучшением его благосостояния. На том же заседании, было единогласно одобрена полная отмена всех льгот для населения, в том числе газ, воду и электричество.

В предыдущие годы автомобильное топливо также предоставлялось населению Туркменистана на льготных условиях и дотировалось государством. В 2008-2014 годах гражданам страны, имеющим личный автотранспорт, определенное количество бензина предоставлялось бесплатно. В тот же период, стоимость топлива, сверх льготной нормы, повысилась по меньшей мере в 8 раз.

Вместе с тем в настоящее время в стране продолжается дефицит основных продуктов питания и рост цен на товары и услуги. Прозвучавшее на этом фоне заявление правительства об улучшении благосостояния граждан, по мнению наблюдателей, только усилило обеспокоенность населения дальнейшим повышением цен, в числе на автомобильное топливо.