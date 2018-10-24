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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На фестивале в Каракалпакстане приготовили 99 блюд из аральской рыбы

CA-NEWS (UZ) - На берегу озера Куксу в Каракалпакстане состоялся международный гастрономический фестиваль «99 блюд из аральской рыбы», сообщает УзА.

Фестиваль предваряла конференция на тему «Южный Арал - территория инновационного развития», организованная Министерством культуры Республики Узбекистан и Советом Министров Республики Каракалпакстан. В эти же дни был проведен международный экофестиваль «Восстановление Арала и Муйнака».

В гастрономическом фестивале участвовали узбекские повара из всех регионов страны. Демонстрируя свое искусство туристам из России, Франции, Германии и Польши, а также соотечественникам, повара соревновались в приготовлении рыбных блюд. Программу фестиваля разнообразили национальные песни и танцы, а также выставка работ ремесленников.

Лучшим поваром признана Олтиной Зарипова из Чимбайского района Республики Каракалпакстан. На втором месте - Фарход Наввозов из Ургенча, замыкает тройку победителей Халифа Жапарова из Муйнакского района Каракалпакстана.

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