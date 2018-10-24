Гражданин Узбекистана пытался спрятать труп в фундаменте здания в РФ

CA-NEWS (UZ) - 27-летний гражданин Узбекистана предстал перед судом за то, что убил человека и попытался спрятать его труп на стройке, в фундаменте торгового развлекательного комплекса. Злоумышленник получил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщают пермские СМИ.

Преступление произошло в городе Еманжелинск в Челябинской области. По версии следствия, в апреле 2018 года между мужчинами произошла драка на стройке. Во время потасовки иностранец нанёс гражданину несколько ударов. Травмы оказались смертельными.

В полицию позвонил случайный свидетель и заявил, что наблюдает как мужчина везёт на тележке подозрительный замотанный объект.

Вскоре убийцу задержали. Он выплатит 500 тысяч рублей ($7,6 тыс) близким погибшего.