Российский производитель инвестирует в выращивание помидоров в Узбекистане $550 млн

CA-NEWS (UZ) - Крупнейший в России производитель овощей «Эко-культура» впервые инвестирует в проект в Узбекистане. Вложения в него составят более $550 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление президента компании Александра Рудакова.

В Сурхандарьинской области с 2019 г. заработает агрокомплекс, сообщили в Минэкономики Узбекистана. Площадь теплиц составит 314 га, они обойдутся в $472 млн. Часть земель куплена, часть арендована, идет согласование проекта, ведутся переговоры с банками России и Узбекистана. Еще $92 млн компания потратит на 1000 га садов, где будут расти черешня, абрикосы, сливы, персики.

«Эко-культура» построит также хранилища, завод сублимированной сушки и завод глубокой заморозки. «Эко-культура» – первая российская компания, что берется за проект за границей. 40% продукции пойдет в Россию, 60% – в Китай, Южную Корею и Японию, на Ближний Восток и в Европу, говорит Рудаков: это емкие рынки с хорошим спросом на экологически чистые овощи.

В России 1 га теплиц обходится в $3,5–4 млн, оценивает Королев, в Узбекистане они могут обойтись дешевле примерно на треть. Себестоимость продукции в Узбекистане будет примерно на 10% ниже, чем в России.