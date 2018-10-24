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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Индонезии обменивают пластиковые бутылки на автобусные билеты в рамках кампании по утилизации отходов

CA-NEWS (CA) - Второй по величине город Индонезии - Сурабая - придумал новый способ побудить жителей утилизировать отходы, предлагая им бесплатные автобусные билеты в обмен на использованные пластиковые бутылки, сообщает Reuters.

В рамках этой программы, запущенной властями Сурабая в апреле, жители могут воспользоваться городскими автобусами, опустив пластиковые бутылки в специальные терминалы или оплатив свой проезд напрямую бутылками.

Двухчасовой билет на автобус стоит десять пластиковых стаканчиков или до пяти пластиковых бутылок, в зависимости от их размера. Это, как надеются городские власти, поможет им достичь амбициозной цели избавиться от пластиковых отходов к 2020 году.

Сурабая - первый город в Индонезии, который решил осуществить данную программу. «В моем районе скапливается мусор, такой как пластиковые бутылки, поэтому я принесла его сюда, чтобы не только сделать более чистой окружающую среду, но и помочь облегчить работу сборщиков мусора», - сказала жительница Сурабая Линда Рахмавати.

По данным города, 15 процентов, или около 400 тонн, ежедневных отходов в Сурабая составляет пластик.

Один автобус может собрать до 250 килограммов пластиковых бутылок за день, или примерно 7,5 тонны за месяц.

После сбора с бутылок снимают этикетки и крышки и их продают на аукционе компаниям, занимающимся переработкой отходов.

Средства, собранные на аукционе, идут на покрытие расходов, связанных с эксплуатацией автобусов, а также финансирование зеленых насаждений в городе.

«Индонезия является одной из стран, которые скидывают больше всего пластиковых отходов в мире, и с помощью этой инициативы мы надеемся привлечь внимание общественности к окружающей среде, в особенности к проблемам, касающимся пластикового мусора», - сказал глава транспортного департамента Сурабая Ируан Вахью Драджад.

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