Какие банкноты тенге с ноября нельзя будет обменять, рассказали в Нацбанке РК

CA-NEWS (KZ) - В Национальном банке Казахстана рассказали, какие банкноты тенге с 14 ноября нельзя будет обменять.

По данным финрегулятора, филиалы Нацбанка 14 ноября прекратят прием и обмен банкнот номиналом 200 и 500 тенге образца 1999 года, 1000 и 2000 тенге образца 2000 года, 5000 тенге образца 1998-2001 годов и 10000 тенге образца 2003 года.

Они прекратили действовать с ноября 2007 года, однако в течение 11 лет их можно было обменять.