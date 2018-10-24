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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минкультуры Узбекистана предложило населению фуршет на хлопковом поле
Предыстория: В Андижане по приказу руководства в собранный хлопок добавляют мешки с песком

CA-NEWS (UZ) - Министерство культуры Узбекистана пригласило узбекистанецев принять участие в массовом сборе хлопка под Ташкентом. Объявление "Айда на хлопок!" размещено на сайте ведомства.

«Сделай это вместе с нами! 25 октября мы приглашаем тебя принять участие в массовом сборе хлопка, который пройдет на территории Юкори Чирчикского района! В программе выступление звезд эстрады, праздничный фуршет и, самое главное, ценные призы! Не упусти шанс получить новые впечатления и внести свой вклад в развитие нашей экономики!», – говорится в сообщении минкультуры.

В ответ на это в соцсетях узбекистанцы предложили деньги, потраченные на фуршет, потратить на дехкан, собирающих хлопок. "Может деньги, которые на звезд, фуршеты , ценные призы и транспорт по доставке "тусовщиков" потратят самим хлопкоробам-дехканам отдать и показухи меньше будет пользы больше", - отмечается в посте одной из форумчан в группе Потребитель.уз в Facebook.

Напомним, что в этом году в Узбекистане отказались от принудительного привлечения населения к сбору хлопка. Минтруда запустило прямую линию, Telegram-бот для борьбы с принудительным трудом и обещало совместно с Генеральной прокуратурой оперативно реагировать на все сообщения о нарушениях. Кроме того, в этом году размер платы за сбор урожая хлопка увеличен вдвое.

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