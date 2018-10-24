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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Госкомтуризм: Американские туристы стали чаще приезжать в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - За восемь месяцев текущего года (январь-август) количество туристов из США, Канады и других стран Америки достигло 9,9 тыс. Рост на по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,6 тыс.) составил 48%, сообщили в Госкомтуризме. Узбекистана.

С 15 июля по 30 августа граждане США заняли второе место после Китая по количеству выданных электронных виз (962 человак) по системе E-visa, передает Kun.uz.

Также количество итальянских туристов выросло на 47%, составив 9,3 тыс. человек (6,3 тыс. за аналогичный период 2017 года).

Важно отметить, что за январь-август количество посетивших Узбекистан граждан из стран консульского округа дипмиссии: Турция, Албания, Ирак, ЮАР, Болгария, Румыния, Кипр выросло на 92%, составив 47,2 тыс. (24,6 тыс. за аналогичный период 2017г.).

За этот же период количество польских туристов выросло на 57%, составив 1,9 тыс. туристов (1,2 тыс. за аналогичный период 2017г.). С запуском новой системы получения электронных виз с 15 июля т.г. Польша занимает восьмое место по количеству туристов, получивших въездную визу.

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