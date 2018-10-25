США призвали Таджикистан пересмотреть дело осуждённого адвоката Бузургмехра Ёрова

CA-NEWS (TJ) - В рамках таджикско-американских политических консультаций, состоявшихся 23 октября в Душанбе, представитель Госдепа попросила пересмотра уголовного дела в отношении осужденного в 2016 году на 28 лет заключения адвоката Бузургмехра Ёрова, сообщает Радио Озоди.



Ранее к этому же призывали международные правозащитные организации и ряд западных стран, но таджикские власти непоколебимы в этом вопросе.

Заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии, печати и общественной дипломатии Эмилия Пума сообщила 24 октября на пресс-конференции, что во время консультаций, наряду с различными аспектами двустороннего сотрудничества, были обсуждены также вопросы защиты прав человека в Таджикистане и возможности предоставления большей свободы представителям гражданского общества.

В частности, по словам Пума, она призвала таджикские власти пересмотреть дело осужденного адвоката Бузургмехра Ёрова. «Таджикская сторона привела свои доводы, но мы призвали пересмотреть это дело», - сказала она.

Бузургмехр Ёров по двум приговорам – в октябре 2016 года и марте 2017 года – осужден на 28 лет лишения свободы. Адвокат, который взялся защищать права и интересы задержанных членов Партии исламского возрождения Таджикистана, был приговорен к длительному сроку заключения, несмотря на призывы многих международных и правозащитных организаций освободить его.

Родные Ёрова и гражданские активисты уверен, что это политически мотивированное дело, хотя власти отрицают наличие политзаключенных в стране.

Заррина Набиева, супруга Бузургмехра Ёрова, рассказала, что с момента вынесения приговора адвокаты не раз пытались обжаловать приговор суда, но все их попытки были тщетными.

«Сначала адвокатом выступил брат мужа Джамшед Ёров, но его аппеляцию не приняли в кассационном суде. Затем к делу подключилась Муаззама Кодирова, но также безуспешно. Сейчас оба адвоката находятся за пределами страны. Раньше аппеляцию можно было подать по почте, сейчас новые правила – заявитель лично должен прийти в суд, его выслушают и решают на месте – рассматривать аппеляцию или нет. Однажды я пошла в суд, но меня даже не выслушали», - говорит жена осужденного адвоката.