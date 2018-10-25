В Ашхабаде начала работу экспертная встреча по проекту МТК «Каспийское море – Черное море»

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде 24 октября начала свою работу четырёхсторонняя экспертная встреча по проекту международного транспортного коридора «Каспийское море – Черное море» (МТК-КМЧМ), при участии высоких представителей Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана, а также Контактного Бюро ЕС, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Выступая с приветственной речью, спикеры отметили большой экономический потенциал, которым располагают страны-участницы, а также роль транспортного сотрудничества среди приоритетных направлений в повестке дня многосторонних взаимоотношений.

В ходе встреч в формате сессий участники обсудили роль и значение МТК-КМЧМ для развития интер-континентального партнерства. Состоялся обзор существующих транспортных инфраструктур стран-участниц и возможностей их расширения. Участники встречи также рассмотрели вопросы национального законодательства в транспортной сфере четырех стран, а также возможности разработки и внедрения на национальном уровне нормативно-правовых актов, способствующих созданию МТК-КМЧМ.

25 октября четырёхсторонняя экспертная встреча по проекту международного транспортного коридора «Каспийское море – Черное море» продолжит свою работу в формате сессий по вопросам разработки комплекса мер для создания необходимых условий по организации транспортного коридора. По окончании планируется принятие совместного Протокола четырёхсторонней встречи по проекту МТК-КМЧМ.