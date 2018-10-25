На заседании правительства Монголии был представлен план переговоров с нефтегазовой компанией «Роснефть»

CA-NEWS (MNG) - 24 октября на заседании кабинета министров было решено 7 вопросов, вынесенных на обсуждение Министерством горнорудной промышленности, сообщает Montsame.

По словам отраслевого министра Д.Сумъяабазара, Кабмин утвердил приложением объем, наименование нефтепродуктов и компании, которые будут создавать в 2019 году резерв нефтепродуктов на 30 дней.

«Если в этом году компании обязались создать запасы нефтепродуктов в 94.7 тыс.тн, то в следующем году этот объем увеличится и составит 116.550 тн. Также на заседании был представлен план переговоров с Роснефтью, согласно которому мы планируем обсудить пять пакетов вопросов, в частности, о нефтепроводе, резерве и поставке авиационного топлива и т.д»-сообщил министр.

По словам главы Минпрома, Кабмин обязал разрешить вопрос о заключении соглашения с Роснефтью и прийти к окончательному решению до 15 ноября, а также изучить российский опыт проложения нефтепровода в условиях -50 градусов Цельсия.

Кроме того, Кабмин поручил Минпрому совместно с Центробанком исследовать возможности стабилизации цен на топливо.