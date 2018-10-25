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  25 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане появятся новые участки дорог с односторонним движением

CA-NEWS (KZ) - В Астане появятся новые участки дорог с односторонним движением. Изменения коснутся трех улиц в правобережной части города. Как сообщает пресс-служба акимата столицы, одностороннее движение планируется ввести на участках по улице Бухарбай батыра от проспекта Женис до улицы Мамбетова; ул. Желтоксан от ул. Кенесары до ул. Ирченко; ул. Ирченко от ул. Желтоксан до ул. Бухарбай батыра.

«Чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий, увеличить безопасность и пропускную способность этих улиц, специалисты предлагают провести работы по оптимизации дорожного движения с целью снижения нагрузки на улично-дорожную сеть. Чтобы разгрузить эти улицы и создать безопасный маршрут пешеходам, и особенно детям, предлагается внедрить одностороннее движение на этих участках», – написал на своей странице в Facebook аким района Сарыарка Арман Турлубек.

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