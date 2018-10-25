Турецким полицейским разрешили осмотреть колодец в саду саудовского генконсульства в поисках останков журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) - Эр-Рияд разрешил турецкой полиции провести обыски в здании дипмиссии, но запретил трогать колодец в резиденции консула, где могут находятся останки жуналиста Джамаля Хашогги (Хашкаджи), сообщает Daily Sabah. Ранее власти королевства отказались дать разрешение следователям осмотреть колодец.

Отмечается, что обыск планируется провести в скором времени. По данным телеканала, в район расположения диппредставительства направлены пожарные расчеты в связи с тем, что внутри колодца может быть газ, и, соответственно, есть риск возгорания.

Накануне турецкий политик, лидер партии «Родина» Догу Перинчек заявлял, что останки журналиста были найдены в колодце генконсульства в Стамбуле

Напомним, журналист пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста 20 октября. Генпрокурор страны отметил, что Хашкаджи убили в ходе ссоры с людьми, которых он встретил в консульстве. Он заявил, что по делу об убийстве задержали 18 подданных королевства.

Президент США Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal впервые заявил, что не исключает причастности кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Трамп отметил, что верит в то, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз не был в курсе планов ликвидировать журналиста. Он не исключил, что планирование операции могло осуществляться на более низком уровне. «На этом уровне принц в большей степени занимается этими вещами. Он всем этим занимается, так что, если кто-то к этому причастен, это может быть он», - объяснил президент США. Дональд Трамп также отметил, что сокрытие убийства журналиста стало худшим в истории, а у тех, кто его организовал, будут большие неприятности.

Принц Мухаммед бен Салман 24 октября прокомментировал ситуацию. Он отметил, что инцидент Хашкаджи стал болезненным и правосудие должно восторжествовать, передает Reuters. Наследник престола обещал, что все виновники случившегося будут наказаны.