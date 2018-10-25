Заместитель премьер-министра Таджикистана поручил руководству Хатлона решить проблемы по подготовке к зиме

CA-NEWS (TJ) - Заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим провел накануне в городе Бохтар заседание Республиканского штаба по подготовке Хатлонской области к зимнему периоду 2018-2019 годов, передает Авеста.



Опираясь на статистические данные, было отмечено, что финансирование социальной сферы и обслуживания в городах и районах области осуществляется значительно лучше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно заключению рабочей группы правительства, готовность всех сфер народного хозяйства области, в среднем составляет 75% от плана мероприятий по подготовке к зимнему периоду.

Было отмечено, что нынешнее состояние готовности некоторых сфер народного хозяйства Хатлонской области вызывает озабоченность.

Согласно данным Управления сельского хозяйства области, уровень обеспечения запасов корма для животных, в частности сочных и твёрдых кормов, охватывает лишь 6% дехканских хозяйств области. Об остальных 94%, относящихся к частному сектору, Управление не располагает данными.

Азим Иброхим подчеркнул, что обеспечение войсковых частей пищевыми продуктами, обмундированием, обувью и горюче-смазочными материалами является первостепенной задачей Агентства по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан, и ответственные лица должны активизировать работу в данном направлении.

Заместитель премьер-министра также дал конкретные поручения соответствующим структурам по своевременному обеспечению коммунальным обслуживанием и электроэнергией.

В завершение Азим Иброхим оценил общую подготовку к зимнему периоду 2018-2019 годов как недостаточную и поручил ответственным лицам в кратчайший срок устранить имеющиеся недостатки.