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  25 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В строительство туристических объектов в Балхаше инвестируют около $1,5 млн

CA-NEWS (KZ) - Международные специалисты разработали план развития Балхашской курортной зоны. Как сообщается на сайте акимата Карагандинской области, основой для этого выбрали прибрежную зону площадью 93 гектара.

Еще на 600 гектарах земли в районе заливов Бертыс и Караколь, в сторону Белого камня, планируют изменить целевое назначение - вместо дач там будут объекты туризма.

Кроме того, предприниматели начали прокладывать водопроводные и канализационные трубы к зонам отдыха района Барковского. Ввод в эксплуатацию планируется в 2019 году.

Сейчас на побережье озера действуют 9 зон отдыха, расчитанные на 500 человек. Планируется построить еще 6 объектов, которые смогут разместить около 300 человек.

Для реализации проектов инвестируют 500 млн тенге ($1,4 млн). Отмечается, что за летний сезон на Балхаше отдохнули 14 тыс. человек. Объем оказанных туристических услуг составляет 130 млн тенге ($356 тыс.).

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