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  25 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Португалии вручил копии верительных грамот в МИД Туркменистана

CA-NEWS (TM) - В МИД состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Португалии в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре) Паулой Лил Да Сильвой, которая прибыла в Ашхабад, чтобы вручить верительные грамоты, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В начале встречи новый Посол Португалии в Туркменистане вручила копии верительных грамот. Туркменская сторона поздравила Посла с назначением на ответственную должность и пожелала ей всяческих успехов в расширении туркмено-португальского сотрудничества.

Стороны отметили необходимость укрепления двусторонней договорно-правовой базы, а также договорились рассмотреть возможности активизации отношений между бизнес-сообществами и стимулировать инвестиции. Кроме того, стороны договорились о разработке проектов двусторонних соглашений в различных областях, которые заложат прочную основу дальнейших отношений между двумя государствами.

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