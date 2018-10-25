В Карагандинской области построят 11 спортивных центров

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области к 2020 году планируют построить 11 спортивных центров, в которых смогут бесплатно заниматься более 1 тыс. детей из малоимущих семей.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, для развития спортивной инфраструктуры сейчас ведется строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов за счет областного бюджета в Каркаралинске и Абае. Эти объекты будут сданы в 2019 году. В селе имени Сакена Сейфуллина Шетского района строительство ФОКа должно завершиться в ноябре.

В Караганде в следующем году начнут строить 50-метровый бассейн и Центр борьбы. В Темиртау на внебюджетные средства в 2019 году построят ФОК, а в Шахтинске и Жезказгане за счет областного бюджета к 2020 году появятся спортивные центры с плавательными бассейнами.

Отмечается, что на сегодняшний день в регионе функционируют около 3 тыс. спортивных сооружений. Из них более 1 тыс. - в сельской местности. В области работают 19 физкультурно-оздоровительных комплексов и 40 спортивных школ, где дети занимаются бесплатно.