Монголия подписала соглашение с Чили, Арменией и Азербайджаном о безвизовых поездках для владельцев дипломатических паспортов

CA-NEWS (MNG) - Между Монголией и Азербайджанской Республикой подписано Межправительственное соглашение об освобождении визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, передает Montsame.

Согласно новому документу владельцы вышеупомянутых паспортов Монголии могут находиться на территории Азербайджана до 90 дней.

Такое же соглашение подписано между Монголией и Республикой Армения о безвизовых взаимных поездках по дипломатическим и служебным паспортам двух стран до 30 дней.

Между Монголией и Республикой Чили подписана межправительственная нота об освобождении от визовых требований владельцев обычных паспортов. Граждане двух стран могут совершить взаимные поездки до 90 дней.