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  25 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Минобороны России заявили о почти полном освобождении Сирии от террористов

CA-NEWS (CA) - Правительственным войскам Сирии при поддержке ВКС РФ удалось очистить практически всю территорию страны от террористов, заявил в четверг заместитель министра обороны Александр Фомин, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

«За прошедшие годы сирийским правительственным войскам при поддержке российских ВКС удалось очистить практически всю территорию страны от террористов ИГИЛ и примкнувшим к ним бандформированиям», - цитирует его слова РИА Новости.

Фомин добавил, что сегодня в этой стране налаживается мирная жизнь, люди возвращаются в свои дома.

«Отмечается значительное количество террористов и боевиков, прибывающих в зону боевых действий из-за рубежа. Так, через сирийско-иракскую границу прошло около 50 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Их возвращение на родину или пересечение в другие страны расширяет географию распространения организованных ИГИЛ ячеек», - сказал Фомин.

Он добавил, что концентрация сторонников халифата отмечается в Йемене, Египте, Ливии, Сомали, Афганистане, Индонезии, на Филиппинах, а также в странах Евросоюза.

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