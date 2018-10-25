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  25 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Парламентарии ОДКБ рассмотрят единый список террористических организаций

CA-NEWS (TJ) - Парламентская ассамблея (ПА) ОДКБ на очередном заседании рассмотрит единый список организаций, признанных террористическими в формате этой структуры. Об этом сообщил в четверг на встрече с председателем Маджлиси мили Маджлиси Оли (верхней палаты парламента) Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«ПА ОДКБ рассмотрит в этот раз ряд модельных законопроектов, в том числе определится с единым списком организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ», - проинформировал Володин, являющийся председателем ПА ОДКБ.

«Вопрос серьезный и ответственный», - подчеркнул он.

Володин указал, что проведение заседаний ПА ОДКБ является для парламентариев государств, входящих в организацию, возможностью обсуждать проблемные темы, которые волнуют страны.

Парламентская ассамблея ОДКБ пройдет 29-30 октября в Москве.

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