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  25 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В СКО намерены развивать туризм на озере Шалкар, о котором не знают сами казахстанцы
Предыстория: В Казахстане есть места, о которых не знают граждане, но туда толпой ездят россияне, - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - В Северо-Казахстанской области разрабатывается комплексный план по развитию Имантауско-Шалкарской курортной зоны.

Как сообщает пресс-служба акимата СКО, данная курортная зона включена в топ-10 приоритетных проектов Карты туристификации Казахстана. На сегодняшний день совместно с международной консалтинговой компанией разрабатывается мастер-план по развитию Имантауско-Шалкарской курортной зоны.

«Многие казахстанцы могут для себя впервые открыть красивейшие места нашей области — озера Шалкар и Имантау. Стоит подчеркнуть, это уникальная жемчужина СКО, которая уже многие годы привлекает немалое количество туристов, прежде всего туристов из России. Только по итогам первого полугодия этого года количество туристов, прибывших на Шалкар и Имантау, увеличилось в два раза», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Отмечается, что в области насчитывается 2 тыс. озер, свыше 700 тыс. га лесов.

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