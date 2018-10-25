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  25 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан принимает участие в форуме АБР по успешной реализации проектов

CA-NEWS (TJ) - Форум по успешному дизайну и реализации проектов «Реализуя Стратегию 2030 на местах» завершается 25 октября в штаб-квартире Азиатского банка развития (АБР), сообщает Авеста.

Это четвёртый форум с 2013 года по обучению сотрудников исполнительных агентств и агентств по реализации проектов АБР.

В этом году в форуме участвуют свыше 100 представителей из 37 стран-членов АБР, включая Таджикистан. «Успешный дизайн и реализация проектов с большим влиянием на развитие – это общая ответственность АБР и исполнительных агентств,» – отметил президент АБР г-н Такехико Накао во время форума. «АБР продолжит помогать в усилении потенциала исполнительных агентств по планированию, дизайну, реализации и мониторингу проектов АБР.»

Важность форума этого года в том, что он проходит во время, когда АБР начинает реализацию своей новой корпоративной стратегии до 2030 года. Ожидается, что АБР предоставит $61,8 млрд. в рамках 428 государственных и негосударственных проектов в течение последующих 3 лет.

Накао подчеркнул шесть направлений, по которым АБР сотрудничает с исполнительными агентствами для обеспечения успешных проектов.

Во-первых, обеспечение скорости и эффективности в реализации проектов является одним из приоритетных направлений, что подтверждается недавними реформами в сфере закупок и новыми механизмами готовности проектов.

Во-вторых, важно учитывать смягчение последствий изменения климата и адаптацию, риск стихийных бедствий и экологические соображения. В-третьих, АБР и партнерские агентства должны всегда учитывать пути включения гендерных элементов в проекты и программы.

В-четвертых, это продвижение инноваций и передовых технологий для решения сложных проблем. В-пятых, усиливается финансовое управление для обеспечения подотчетности и финансовой устойчивости. В- шестых, использование страновых систем в области закупок и экологических и социальных гарантий.

АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2017 году общий объем помощи АБР составил $32,2 млрд., включая софинансирование в размере $11,9 млрд.

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