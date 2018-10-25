Главы спецслужб СНГ договорились усилить борьбу с международным терроризмом

CA-NEWS (KG) - Руководители спецслужб стран СНГ заявили о намерении усилить совместную борьбу с международным терроризмом. Об этом в четверг, 25 октября сообщила пресс-служба КНБ Казахстана по итогам прошедшего в Алматы заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств - участников СНГ.

«Обсуждены актуальные вопросы повышения эффективности информационного и практического взаимодействия органов безопасности стран Содружества по противодействию современным угрозам. Отмечена необходимость усиления сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и кибербезопасности», - говорится в сообщении.

Представители спецслужб обменялись опытом по планированию и организации мер, направленных на обеспечение безопасности крупных международных мероприятий.

По итогам выработаны соответствующие решения и конкретные меры по их реализации.

На мероприятии приняли участие делегации во главе с руководителями СГБ Азербайджана, СНБ Армении, КГБ Беларуси, КНБ Казахстана, ГКНБ Кыргызстана, ФСБ России, ГКНБ Таджикистана и СГБ Узбекистана. Кроме того, в качестве приглашенных участвовали представители Служб внешней разведки Азербайджана, Казахстана и России, а также Исполнительного комитета СНГ и Антитеррористического центра государств-участников СНГ.