РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте с 1 ноября перестанут изымать права за нарушение ПДД

CA-NEWS (UZ) - С 1 ноября вступит в силу приказ Министерства внутренних дел Узбекистана, предусматривающий оплату административных правонарушений дорожного движения в городе Ташкенте при помощи биллинговой системы.

Теперь сотрудники УБДД с помощью планшетов и телефонов смогут получать информацию о нарушителях ПДД в онлайн режиме. Для этого разработан комплекс автоматизированной информационной системы (КАИС), который контролирует оплату за административные правонарушения, передает издание Kun.uz.

Самое главное, как отмечают в МВД, при пользовании системой за правонарушение дорожного движения не отбираются водительское удостоверение, кроме случаев, прописанных в Кодексе об административной ответственности.

Информация о штрафе теперь будет отправляться нарушителям через SMS-сообщения и почту.

print
  • Эмомали Рахмон открыл новое здание налоговой инспекции в Бустоне
  • ВОИС проведет обучение в Монголии об интеллектуальной собственности и патентах
  • Moody’s рассказало о сдерживающих факторах для экономик стран Центральной Азии
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×