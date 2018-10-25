В Ташкенте с 1 ноября перестанут изымать права за нарушение ПДД

- Узбекистан, общество
- 14:18, 25 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - С 1 ноября вступит в силу приказ Министерства внутренних дел Узбекистана, предусматривающий оплату административных правонарушений дорожного движения в городе Ташкенте при помощи биллинговой системы.
Теперь сотрудники УБДД с помощью планшетов и телефонов смогут получать информацию о нарушителях ПДД в онлайн режиме. Для этого разработан комплекс автоматизированной информационной системы (КАИС), который контролирует оплату за административные правонарушения, передает издание Kun.uz.
Самое главное, как отмечают в МВД, при пользовании системой за правонарушение дорожного движения не отбираются водительское удостоверение, кроме случаев, прописанных в Кодексе об административной ответственности.
Информация о штрафе теперь будет отправляться нарушителям через SMS-сообщения и почту.