«Сангтудинская ГЭС-1» получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годы

CA-NEWS (TJ) - ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годы, сообщает пресс-служба Сангтудинской ГЭС-1.

Комиссия, возглавляемая представителями ПАО «Интер РАО», проверила выполнение плана мероприятий по подготовке Сангтудинской ГЭС-1 к работе в осенне-зимний период, оценила готовность технологических систем, проверила укомплектованность и качество подготовки производственного персонала, в том числе обеспеченность работников спецодеждой и средствами защиты.

Члены комиссии проверили соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности, норм охраны труда.

Проверка готовности к работе в осенне-зимний период осуществляется ежегодно, начиная с 2012 года. Она необходима для обеспечения эффективной и надёжной работы станции в период максимума нагрузок, от чего, в свою очередь, зависит стабильность поставок электроэнергии.

По результатам комплексной проверки комиссия не выявила нарушений. ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» вручен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период.

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» – совместное российско-таджикское предприятие, созданное в феврале 2005 года с целью завершения строительства и дальнейшей эксплуатации гидроэлектростанции на реке Вахш в Республике Таджикистан. Установленная мощность Сангтудинской ГЭС-1 составляет 670 МВт. Запуск первого гидроагрегата станции состоялся 20 января 2008 года. Торжественный ввод гидроэлектростанции в эксплуатацию в составе четырех гидроагрегатов состоялся 31 июля 2009 года.

На долю Сангтудинской ГЭС-1 приходится до 12% совокупной выработки электроэнергии в Республике Таджикистан.