Спецслужбы Узбекистана пресекли незаконно перевозимые в Кыргызстан $746 тысяч
- Узбекистан, происшествия
- 14:26, 25 октября 2018
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- Обновлено: 14:55, 25 октября 2018
CA-NEWS (UZ) - Военнослужащие Службы государственной безопасности (СГБ, бывшая СНБ) Узбекистана задержали крупную партию иностранной валюты, которую пытались вывезти в соседний Кыргызстан, сообщили местные СМИ.
Как сообщили в пресс-службе пограничных войск СГБ Узбекистана, сотрудники СГБ по Наманганской области совместно с пограничниками задержали незаконно перевозимые $746 тысяч.
Как стало известно, что 24 октября текущего года в посёлке Гова Чустского района при попытке незаконного перемещения через узбекско-кыргызкую границу иностранной валюты задержаны двое граждан Узбекистана.
По данному факту органами СГБ приняты меры в рамках законодательства РУз.
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