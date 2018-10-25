Спецслужбы Узбекистана пресекли незаконно перевозимые в Кыргызстан $746 тысяч

CA-NEWS (UZ) - Военнослужащие Службы государственной безопасности (СГБ, бывшая СНБ) Узбекистана задержали крупную партию иностранной валюты, которую пытались вывезти в соседний Кыргызстан, сообщили местные СМИ.

Как сообщили в пресс-службе пограничных войск СГБ Узбекистана, сотрудники СГБ по Наманганской области совместно с пограничниками задержали незаконно перевозимые $746 тысяч.

Как стало известно, что 24 октября текущего года в посёлке Гова Чустского района при попытке незаконного перемещения через узбекско-кыргызкую границу иностранной валюты задержаны двое граждан Узбекистана.

По данному факту органами СГБ приняты меры в рамках законодательства РУз.