Президент Таджикистана открыл в Гулистоне школу искусств и реконструированную систему водоснабжения

CA-NEWS (TJ) - На четвёртый день своей рабочей поездки по городам и районам Согдийской области президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в церемонии реализации проекта по восстановлению и реконструкции водоснабжающей сети, сообщает пресс-служба главы государства.

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Было сообщено, что проект был реализован при непосредственной поддержке правительства Республики Таджикистан в рамках проекта «Восстановление водоснабжающих сетей северных городов Таджикистана – 1». Для достижения этих целей затрачено 23 млн сомони (2,4 млн), в результате чего более 15 тысяч жителей города Гулистон, которые испытывали трудности от нехватки питьевой воды, получили к ней доступ.

В рамках реализации проекта созданы магистральные линии водоснабжения города Гулистон общей протяжённостью 12 тысяч 384 м. Завершены восстановительные работы четырех насосных станций, реконструкция 8 вертикальных скважин с монтажом электронасосного оборудования, строительство 7 вертикальных скважин, проведение высоковольтной линии протяжённостью 1700 м и закладка 5 электрических подстанций, проведение технологической линии с полиэтиленовыми трубами разных диаметров протяжённостью 2650 м, благоустройство территории вокруг центрального водохранилища, асфальтирование дороги от водохранилища до городского центра, строительство здания для хлорирования и ремонт склада дезинфицирующих материалов, смена подстанции в центральном водохранилище, отмечается в пресс-релизе.

В рамках осуществления этих целей водоснабжающая сеть города Гулистон также была снабжена 7-ю единицами коммунальной техники.

Эмомали Рахмон выразил удовлетворение качеством и уровнем выполненных работ и дал поручение ответственным лицам по целевому использованию выделенных средств.