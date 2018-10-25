В Таджикистане решением суда 9-летняя девочка, которую воспитала приемная мама, должна быть передана биологической матери

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане решением суда 9-летняя девочка Умеда Максудова, которую с младенчества воспитала другая женщина, должна быть передана биологической матери, сообщает Радио Озоди.

Умеда хочет остаться с мамой, которая вырастила ее, но суд не принимает ее желание во внимание. Дело в том, что согласно закону, суд выясняет мнение ребенка о том, где и с кем он хочет жить только при достижении 10 лет. В основе этого убеждения лежит Декларация прав ребенка, согласно которой дети до 10 лет не могут быть разлучены с родной матерью.

«Я сказала, что не хочу жить с новой мамой. Но меня не слушают. Меня хотят принудительно отправить к ней домой. А я этого не хочу, все равно убегу и приду к своей мамочке», - говорит Умеда.

Девочке было 30 дней от роду, когда ее без оформления документов отдали на воспитание родным дяде с тетей, у которых не было детей. Когда девочке исполнилось 2,5 года, приемные родители развелись и она осталась жить с тетей, которая стала для нее родной матерью.

Судебный спор по поводу ребенка начался в прошлом году, когда девочке исполнилось 8 лет. Все судебные инстанции были едины во мнении: девочка должна жить с биологическими родителями, хотя сам ребенок не хочет, чтобы его разлучали с приемной мамой.

Шабистон Кабудова, приемная мама Умеды, сказала, что за 13 лет супружеской жизни так и не дождалась детей, и по совету родных пара решила удочерить ребенка деверя, который очень ждал появления на свет сына.

«У деверя уже была дочь и он был расстроен, когда его жена родила очередную дочку. Они предложили нам воспитать ребенка. Я сказала мужу, что надо взять расписку о том, что они потом не будут претендовать на ребенка. Когда я потребовала официального оформления документов на удочерение, мой муж сбежал в Россию», - рассказала собеседница.

По словам женщины, когда девочке исполнилось полтора года, она вновь подняла этот вопрос, но родные мужа всячески препятствовали юридическому оформлению.

«Они общались с ребенком, я часто тоже отвозила к ним дочку. А с февраля прошлого года они стали настаивать на возврате ребенка. Но я не могу без Умеды, а она – без меня. Я ее с таким трудом поднимала на ноги, шила и продавала пакеты и сумки, чтобы она ни в чем не нуждалась», - рассказывает приемная мать Умеды.

Шабистон проживает со своим братом в Бохтарском районе и имеет все условия для воспитания ребенка. Однако биологические родители утверждают, что ребенок растет в неудовлетворительных условиях.

Шамсия Максудова, родная мать Умеды, сказала, что регулярно навещала Умеду. "Год назад, когда я увидела ее больной, я захотела забрать ее к себе и пролечить. Шабистон не было дома, она была на рынке, а дочка лежала дома одна. На летних каникулах тоже хотела забрать дочку на 1-2 дня. Мне отказали, да еще набросились с кулаками. После этого было принято решение забрать ребенка и растить его в нормальных условиях", - рассказала Шамсия.

Она не отрицает, что Шабистон вырастила девочку как родную, и Умеда любит ее, но утверждает, что дочка еще совсем мала и быстро привыкнет к новому дому и родителям. По ее признанию, все эти годы она переживала за ребенка и жалела о содеянном. «Шабистон не хотела понять нас. Если бы разрешала забирать девочку, то до суда бы не дошло. Но я беспокоюсь за будущее дочки. Хожу как потерянная», - говорит Шамсия.

По словам Шабистон, судебные споры и скандалы не прошли незамеченно для психики ребенка, а также негативно отразились на его учебе. Умеда, отличница и примерная ученица школы, не хочет ходить на уроки из-за страха, что ее разлучат с матерью.

«Боюсь, что меня заберут прямо из школы. Однажды меня так забрали прямо из больницы к отцу, я сильно плакала и меня вернули», - говорит Умеда.

Шабистон, приемная мама девочки, сказала, что судебный процесс прошел без участия детского психолога и никто не прислушался к мнению девочки.

«Статья 3 Конвенции о правах ребенка говорит, что во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Суд первой инстанции должен был учесть привязанность ребенка к матери, которая не является биологической, но которая воспитала его. Также статья 12 этой Конвенции провозглашает, что каждый ребенок имеет свое мнение, то есть право выражать свое мнение предоставлено ребенку, поскольку он, так же как и родители, имеет право принимать активное участие в решении вопросов, касающихся непосредственно его жизни и интересов», - сказала она.

Однако, по ее словам, приемной матери необходимо было с самого начала оформить все документы на удочерение, чтобы избежать проблем, с которыми она сейчас сталкивается.