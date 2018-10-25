Экономический суд ликвидировал Qazaq Banki

CA-NEWS (KZ) - Специализированный межрайонный экономический суд Алматы ликвидировал АО «Qazaq Banki».

По данным городского суда, экономический суд удовлетворил иск Национального банка Казахстана о принудительной ликвидации банка.

Кроме того, суд постановил возбудить ликвидационное производство, возложить на Нацбанк обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.