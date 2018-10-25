Экс-президент Монголии стал членом альянса мировых лидеров «Мадридский клуб»

CA-NEWS (MNG) - Экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж стал членом Альянса мировых лидеров «Мадридский клуб» (World Leadership Alliance – Club de Madrid). Членство в Клубе было подтверждено во время Генеральной ассамблеи, прошедшей в Лиссабоне, Португалия 15-17 октября, сообщает Montsame.

Предложение от генерального секретаря «Мадридского клуба» Мариа Элены Агуэро Ц.Элбэгдорж получил в мае этого года. Во время Генассамблеи Альянса мировых лидеров «Мадридский клуб» Ц.Элбэгдорж выступил с речью на дискуссии по теме доступного социального образования.

Мадридский клуб, созданный в 2002 году - независимая некоммерческая организация, созданная для продвижения демократии и изменений в международном сообществе, поиска эффективных методов для предоставления технических консультаций и рекомендаций для переходных стран, принимающих меры по установлению демократии.

Клуб состоит из около 100 бывших президентов и премьер-министров из 70 стран мира и является крупнейшим форумом в мире бывших глав государств и правительств. Клуб работает вместе с правительствами, межправительственными организациями, гражданским обществом, учеными и представителями делового мира, поощряет диалог в целях содействия социально-политическим переменам.