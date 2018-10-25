РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Председатель парламента Таджикистана попросил председателя Госдумы рассмотреть возможность строительства еще одной русскоязычной школы

CA-NEWS (TJ) - Встреча председателя Маджлиси мили (верхняя палата парламента) Таджикистана Махмадсаида Убайдуллоева с председателем Государственной Думы (ГД) Российской Федерации Вячеславом Володиным состоялась 25 октября в Москве, сообщает пресс-служба Госдумы.

В ходе встречи председатель верхней палаты парламента Таджикистана попросил российских парламентариев рассмотреть возможность помощи в строительстве в Таджикистане еще одной школы, где будет изучаться русский язык.

Вячеслав Володин так же отметил, что отношения между Россией и Таджикистаном развиваются. «За последние семь месяцев товарооборот вырос значительно, показатель 34,9% сам за себя говорит», — сказал председатель ГД.

Володин рассказал Махмадсаиду Убайдуллоеву и о ходе работы над проектом российского бюджета на 2019–2021 годы. Председатель ГД подчеркнул, что в этом году бюджет профицитный. «Если говорить о четырех предыдущих годах, то ситуация была гораздо сложнее, но все социальные гарантии всегда исполнялись», — сказал он.

«То, что это профицитный бюджет, войдет в историю, потому что сегодня в мире трудно найти страны с профицитным бюджетом. Все остальные страны, и мы в том числе, думаем о том, как заполнить дефицит», — ответил председатель верхней палаты парламента Таджикистана.

Напомним, делегация парламентариев Таджикистана во главе с Махмадсаидом Убайдуллоевым находится в Москве для участия в 6-м Межпарламентском форуме «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».

print
  • Глава МИД Туркменистана встретился с премьером Японии в Токио
  • ВОИС проведет обучение в Монголии об интеллектуальной собственности и патентах
  • Защитник молодежной сборной Таджикистана по футболу покинул чемпионат Азии из-за травмы
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×