Председатель парламента Таджикистана попросил председателя Госдумы рассмотреть возможность строительства еще одной русскоязычной школы

CA-NEWS (TJ) - Встреча председателя Маджлиси мили (верхняя палата парламента) Таджикистана Махмадсаида Убайдуллоева с председателем Государственной Думы (ГД) Российской Федерации Вячеславом Володиным состоялась 25 октября в Москве, сообщает пресс-служба Госдумы.

В ходе встречи председатель верхней палаты парламента Таджикистана попросил российских парламентариев рассмотреть возможность помощи в строительстве в Таджикистане еще одной школы, где будет изучаться русский язык.

Вячеслав Володин так же отметил, что отношения между Россией и Таджикистаном развиваются. «За последние семь месяцев товарооборот вырос значительно, показатель 34,9% сам за себя говорит», — сказал председатель ГД.

Володин рассказал Махмадсаиду Убайдуллоеву и о ходе работы над проектом российского бюджета на 2019–2021 годы. Председатель ГД подчеркнул, что в этом году бюджет профицитный. «Если говорить о четырех предыдущих годах, то ситуация была гораздо сложнее, но все социальные гарантии всегда исполнялись», — сказал он.

«То, что это профицитный бюджет, войдет в историю, потому что сегодня в мире трудно найти страны с профицитным бюджетом. Все остальные страны, и мы в том числе, думаем о том, как заполнить дефицит», — ответил председатель верхней палаты парламента Таджикистана.

Напомним, делегация парламентариев Таджикистана во главе с Махмадсаидом Убайдуллоевым находится в Москве для участия в 6-м Межпарламентском форуме «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».