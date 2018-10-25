The New York Times рассказал, что спецслужбы не могут отговорить Трампа общаться с друзьями по мобильному. Его звонки прослушивают Китай и Россия

CA-NEWS (CA) - Китай и Россия часто прослушивают разговоры президента США Дональда Трампа, когда, чтобы поговорить со старыми друзьями, он использует свой незащищенный iPhone. Об этом со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников сообщает газета The New York Times, отмечая, что об этом, в частности, свидетельствуют отчеты американской разведки.

О том, что звонки Трампа с незащищенного iPhone небезопасны, президента США, по словам источников NYT, неоднократно предупреждали его помощники. Однако американский лидер, как заметили собеседники газеты, по-прежнему не хочет отказываться от использования своих смартфонов.

Чиновники из Белого дома говорят, что им остается надеяться только на то, что он воздержится от обсуждения засекреченной информации по телефону, пишет газета.

По ее данным, у главы США есть три iPhone, ни один из которых не является полностью защищенным от прослушки. Над двумя телефонами «поработали» сотрудники Агентства национальной безопасности, и теперь они стали менее уязвимыми, но в то же время менее функциональными, отмечает издание.

Еще один телефон - это личный iPhone президента, не отличающийся от сотен миллионов iPhone, используемых по всему миру. От этого телефона президент не отказывается, потому что в отличие от двух других смартфонов, в нем он может хранить свои контакты. Президенту США положено менять телефоны каждые 30 дней, но Трамп редко делает это, ссылаясь на неудобства.

В ходе расследования этих инцидентов американские разведчики, по информации NYT, выяснили, что Китай пытается использовать полученную при прослушке информацию и определяет таким образом, о чем думает Трамп, какие аргументы имеют тенденцию влиять на него и к кому он склонен прислушиваться.

По данным газеты, Китай пытается использовать информацию, полученную в ходе прослушки разговоров Трампа для того, чтобы остановить усугубление торгового спора. Источники газеты утверждают, что Китай составил список лиц, с которыми он регулярно общается, в надежде использовать их для влияния на президента.

В перечне, как замечает The New York Times, — исполнительный директор Blackstone Group Стивен А. Шварцман, который вкладывал деньги в магистерскую программу Университета Цинхуа в Пекине, и бывший магнат казино в Лас-Вегасе Стив Уинн, который владел недвижимостью в Макао.

Россия, как отметил в беседе с газетой один из неназванных чиновников, подобных усилий, чтобы влиять на Трампа не предпринимает. Скорее всего, это из-за очевидной близости Трампа к президенту России Владимиру Путину, предположил он.

В Белом доме оперативно на запрос газеты не ответили. Комментировать защищенность президентских iPhone не стали и в Apple. Ни один из них, как отмечает издание, не может считаться полностью безопасным, потому что уязвим для хакеров, которые могут дистанционно проникнуть в смартфон.​

Иностранные правительства хорошо осведомлены о риске, и поэтому мировые лидеры, к примеру Владимир Путин и Си Цзиньпин избегают использования сотовых телефонов.

Экс-президент Барак Обама тоже был осторожен с мобильными телефонами. Он использовал iPhone только во время второго президентского срока, но он не мог совершать звонки по нему и мог только получать электронную почту по специальному адресу, который был предоставлен избранной группе сотрудников. У телефона не было камеры или микрофона. На телефоне невозможно было набрать текст, поскольку не было возможности собирать и хранить сообщения, как того требует Закон о президентских отчетах.

«Это отличный телефон, современный, но он не фотографирует, вы не можете написать текст. Телефон не работает, вы не можете даже воспроизводить свою музыку на нем», - говорил Обама в одной из телевизионных программ в 2016 году. «Так что, в принципе, это похоже на игровой телефон для 3-летних», - отмечал он.

Должностные лица отмечали, что, когда Обаме нужен мобильный телефон, он брал его у одного из своих помощников.

Трамп согласился на время своего президентства отказаться от своего Android-телефона (операционная система Google считается более уязвимой, чем Apple). Став президентом он согласился на несколько «громоздкую» договоренность о наличии двух официальных телефонов: один для Twitter и других приложений, а другой для звонков. Должностные лица администрации также заявили, что Трамп не очень разбирается в оперативных особенностях военной разведки, отмечается в статье.