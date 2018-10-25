Генсек ШОС заявил, что организация предлагает новую модель международных отношений

CA-NEWS (KG) - Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в условиях обострения глобальной политической и экономической ситуации предлагает модель международного сотрудничества, нацеленную на взаимопонимание, равенство и координацию. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, выступая на форуме «Шанхайский дух» и продвижение культурно-гуманитарного сотрудничества», передает ТАСС.

«Понятие «Шанхайский дух» прочно вошло в политико-дипломатический лексикон и, можно без преувеличения констатировать, обогатило теорию и практику современных международных отношений», - сказал Алимов. Этот дух, продолжил он, является «ключевой ценностной установкой шосовской модели многостороннего многопланового взаимодействия».

Модель подлинного партнерства

Объединенные «Шанхайским духом» государства-члены, отметил Алимов, представили миру модель подлинного партнерства, ключевыми элементами которой являются не попытки выстраивания всех в одну подчиненную линию, а взаимопонимание; не стремление к доминированию одной стороны, а равенство и координация.

«Взаимодействие в рамках ШОС показало, что чем теснее осуществляется координация, тем глубже достигается взаимопонимание; чем строже соблюдается равенство, тем крепче и эффективнее становится многовекторное сотрудничество», - констатировал генсек. По его словам, консенсусная модель принятия решений в рамках ШОС на основе равноправного диалога, взаимного уважения и учета интересов каждого и всех из года в год подтверждает свою особую актуальность и востребованность в условиях необратимости протекающих процессов формирования новых международных отношений.

«В нынешнем контексте обострения глобальной политической и экономической ситуации, вызванной попытками определенных сил в мире пойти наперекор нарастающим тенденциям многополярности и глобализации, которые возвещают собой приход нового политического и экономического порядка в мире, строительство межгосударственных отношений на основе «шанхайского духа» имеет исключительно важное значение», - подчеркнул Алимов. Он уточнил, что многостороннее партнерство в рамках ШОС представляет собой взаимодействие на основе совместного определения зон совпадения интересов, равнозначимости мнений всех вместе и каждого в отдельности, независимо от политических и экономических весовых категорий акторов, при полном сохранении и уважении самостоятельности субъектов партнерства в их внутренних делах и внешней политике.

Универсальный характер

Универсальный, устремленный за горизонт характер воздействия «шанхайского духа» на все сферы сотрудничества, сказал Алимов, свидетельствует о его потенциале и соответствии чаяниям и интересам членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Все больше стран в регионе и в мире - причем далеко за пределами «ареала ШОС» - проявляют живой интерес к организации, стремятся к установлению контактов и налаживанию взаимодействия с ней.

«Можно со всей уверенностью констатировать, что созданная государствами-учредителями на заре XXI века модель взаимодействия прошла испытание временем, а организация снискала авторитет и заслужила доверие мирового сообщества», - указал докладчик. Он напомнил, что ШОС объединяет ныне 18 государств, численность населения которых составляет около 44% от общемирового.

Лидеры «шанхайской восьмерки», отметил генсек, выступают за придание большей динамики, координации и эффективности сотрудничества на всех направлениях. «Речь идет об укреплении политических основ взаимодействия, укреплении основ взаимного доверия. Поставлена задача довести уровень экономического сотрудничества соразмерно высокому политическому партнерству. Это еще больше укрепит основы взаимопонимания в рамках ШОС и тесную координацию в области внешней политики и в вопросах обеспечения безопасности на пространстве ШОС», - резюмировал Рашид Алимов.