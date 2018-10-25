В Астане принята Декларация по первичной медико-санитарной помощи вместо действующей 40 лет алматинской

CA-NEWS (KZ) - В Астане принята Декларация по первичной медико-санитарной помощи.

Документ принят в ходе Глобальной конференции по ПМСП «От Алма-Аты к всеобщему охвату услугами здравоохранения и целям устойчивого развития» и сменит принятую 40 лет назад Алматинскую декларацию ПМСП.

Астанинская декларация по ПМСП определяет четыре ключевых направления для дальнейшей работы: принятие смелых политических решений для улучшения здоровья людей во всех областях; создание устойчивой первичной медико-санитарной помощи; расширение прав и возможностей отдельных лиц и общественности; выстраивание поддержки заинтересованных сторон совместно с национальной политикой, стратегиями и планами.

«Мы получили очень большое количество комментариев от более 1000 экспертов со всего мира, включая академические круги, негосударственный сектор, также из систем здравоохранения. У нас было несколько раундов общественных слушаний, после которых у нас проводится процесс консультаций с членами ВОЗ, поэтому мы рады тому, что мы смогли достичь полного консенсуса по Астанинской декларации по ПМСП», – сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

В работе конференции принимают участие около 2 тыс. человек, из них 1142 иностранных делегата из 146 стран мира и организаций, в том числе ВОЗ и ЮНИСЕФ. В их числе 35 министров здравоохранения и вице-министров на дальнейшее развитие ПМСП.