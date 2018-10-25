В аэропорту Ашхабад с пассажирами провели «беседу» перед вылетом в Стамбул

CA-NEWS (TM) - Пассажиры, вылетавшие из Ашхабада в Стамбул 10 октября , столкнулись с неожиданной ситуацией. Сотрудники службы безопасности аэропорта организовали с ними необычную беседу. Об этом радио Азатлык рассказали несколько пассажиров рейса номер 921 Ашхабад-Стамбул, вылетевшего из международного аэропорта Ашхабада в 18:40 часов по местному времени.

По их словам, в то время, как пассажиры ожидали посадки на самолет в зал ожидания вошли сотрудники миграционной службы в униформе, а также два человека в гражданской одежде и попросили пассажиров выстроиться в ряд.

«Мы сидели в зале ожидания. Было около 17:00 часов. Вдруг вошли сотрудники миграции в звании полковника, подполковника, капитана и старшего лейтенанта в сопровождении двух людей в гражданской форме. На форме сотрудников миграции не было нагрудных знаков с именами и фамилиями. Они не представились. Поэтому пассажиры смотрели на них с недоумением и опаской. Они попросили пассажиров убрать свои мобильные телефоны и выстроиться в один ряд так, чтобы руки были на виду. То есть они опасались, что кто-нибудь из нас сфотографирует или снимет их на видео или запишет то, что они будут говорить. Все, кто ждал посадки на самолёт в Стамбул, встали и построились в ряд. Полковник ещё не успел начать говорить, как один из тех, кто был в гражданской форме начал снимать весь разговор на видео своим телефоном. Увидев это, пассажиры ещё больше забеспокоились», - рассказал один из пассажиров.

По словам еще одного пассажира - участника «собеседования» в ашхабадском аэропорту, представители миграционной службы сообщили пассажирам о своей осведомленности о целях их поездки в Турцию, а также рекомендовали избегать незаконных действий и воздержаться от распространения информации.

«Мы знаем, что почти все из вас едут в Турцию на заработки. Вы говорите, что едете учиться, но на самом деле едете на заработки, мы это знаем. Счастливого пути! Езжайте спокойно. Но не нарушайте там законы. Сторонитесь незаконных группировок. По всем проблемам обращайтесь в наше консульство, не надо об этом рассказывать зарубежным медиа».

По словам участников беседы, особое внимание было уделено женщинам.

«Чиновник миграционной службы сказал: «Особенно женщины и девушки будьте очень бдительны. Оттуда о вас приходит различная информация. Не позорьте свою страну», - приводит слова представителя миграционной службы свидетель беседы представителей ашхабадского аэропорта с пассажирами рейса Ашхабад-Стамбул.

Пока остаётся неизвестным, по какой причине представители миграционной службы провели специальную беседу с пассажирами рейса номер 921 Ашхабад-Стамбул 10 октября, а также является ли это единоразовым мероприятием или нет. Азатлыку пока не удалось выяснить это у представителей международного аэропорта в Ашхабаде.

Ранее о подобных беседах чиновников с пассажирами не сообщалось.

В настоящее время граждане страны систематически сталкиваются с проблемой выезда из страны и в первую очередь в Турцию. Сообщалось о десятках случаев снятия с рейсов пассажиров, как правило без объяснения причин.