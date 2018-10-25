Покупатели жилья в новостройках смогут получить прописку в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Граждане Узбекистана теперь могут оформить прописку в Ташкенте и Ташкентской области при покупке жилья любой стоимости в новостройке. Изменения утверждены постановлением Кабинета министров от 22 октября, сообщает Norma.uz.

Ранее граждане Узбекистана и иностранные граждане могли получить прописку в столице и столичном регионе при покупке жилья в новостройке стоимостью не менее 2 500 МРЗП (для резидентов Узбекистана) и не менее 600 млн сумов (нерезидентам и лицам без гражданства).

Кроме того, граждане Узбекистана должны были заплатить 5-процентную пошлину за нотариальное удостоверение договора купли-продажи, иностранцы и лица без гражданства — 10-процентную пошлину.

«Теперь ограничения по сумме сделки для граждан Узбекистана полностью сняты. Сумма сделки может быть размером даже в 1 сум», — пишет портал.

Ограничения для иностранцев по стоимости жилья остались в силе и были увеличены до 3 300 МРЗП.

Приобретать жилье на вторичном рынке без прописки в Ташкенте для резидентов и нерезидентов Узбекистана по-прежнему не разрешается, передает uz24.uz.