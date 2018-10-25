РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Покупатели жилья в новостройках смогут получить прописку в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Граждане Узбекистана теперь могут оформить прописку в Ташкенте и Ташкентской области при покупке жилья любой стоимости в новостройке. Изменения утверждены постановлением Кабинета министров от 22 октября, сообщает Norma.uz.

Ранее граждане Узбекистана и иностранные граждане могли получить прописку в столице и столичном регионе при покупке жилья в новостройке стоимостью не менее 2 500 МРЗП (для резидентов Узбекистана) и не менее 600 млн сумов (нерезидентам и лицам без гражданства).

Кроме того, граждане Узбекистана должны были заплатить 5-процентную пошлину за нотариальное удостоверение договора купли-продажи, иностранцы и лица без гражданства — 10-процентную пошлину.

«Теперь ограничения по сумме сделки для граждан Узбекистана полностью сняты. Сумма сделки может быть размером даже в 1 сум», — пишет портал.

Ограничения для иностранцев по стоимости жилья остались в силе и были увеличены до 3 300 МРЗП.

Приобретать жилье на вторичном рынке без прописки в Ташкенте для резидентов и нерезидентов Узбекистана по-прежнему не разрешается, передает uz24.uz.

print
  • Российский производитель инвестирует в выращивание помидоров в Узбекистане $550 млн
  • Возле дома Джорджа Сороса в США найдено предполагаемое взрывное устройство
  • Суд в Узбекистане оштрафовал известного певца Араша на $25 тысяч
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×