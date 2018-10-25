Немецкий клуб «Боруссия» откроет академию футбола в Монголии

CA-NEWS (MNG) - В рамках трехстороннего сотрудничества между Федерацией футбола Монголии (ФФМ), национальной авиакомпанией МИАТ и Немецким футбольным клубом «Боруссия Дортмунд» немецкие юношеские тренеры проработали в Монголии с молодыми футболистами и познакомили их с европейским футболом, сообщает Montsame.

Обучение немецких тренеров прошло эффективно. Однако для достижения определенного результата необходимо последовательные и долгосрочные обучения такого рода. В этой связи немецкий клуб Боруссия Дортмунд решил открыть свою Академию в Монголии в апреле 2019 года.

В настоящее время монгольские дети обучаются в Академии футбола Ференца Пушкаша, Венгрия, тогда со следующего года у юных футболистов появится еще больше шансов для повышения навыков и умений с открытием Академии футбола Европы в Монголии.