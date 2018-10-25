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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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$6,5 тысяч в пользу детей взыскали с гражданки Узбекистана перед ее выдворением из России

CA-NEWS (UZ) - Перед тем, как исполнить решение суда по выдворению гражданки Узбекистана из России, судебные приставы обязали ее погасить долг по алиментам, сообщили в Службе судебных приставов.

На территории Оренбургской области при прохождении пограничного контроля была задержана уроженка Узбекистана, которая нарушила условия и режим пребывания на территории РФ. На основании решения суда пристав возбудил исполнительное производство о принудительном выдворении данной гражданки за пределы РФ.

Было установлено, что женщина является должницей в Службе судебных приставов. Исполнительное производство о взыскании алиментных обязательств в пользу двоих несовершеннолетних детей было возбуждено в Санкт-Петербурге. Женщину лишили родительских прав, а детей направили на воспитание в детский дом.

Общая сумма задолженности превысила 430 тысяч рублей или более $6,5 тысяч. После разъяснительной беседы судебного пристава с должницей и ее родственниками сумма долга была полностью погашена и переведена в адрес детей. Женщину сопроводили до пункта пропуска через государственную границу, где она покинула территории России.

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