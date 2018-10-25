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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин подписал указ о награждении медалью Пушкина доцента кафедры таджикского языка РТСУ

CA-NEWS (TJ) - Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил доцента кафедры таджикского языка Российско-Таджикского (Славянского) университета Хола Холова медалью имени Пушкина, сообщает Авеста.

Президент РФ подписал Указ о награждении государственными наградами ряда деятелей культуры зарубежных стран. Среди них доцент кафедры таджикского языка РТСУ Хол Холов.

Российско-Таджикский славянский университет является высшим учебным заведением Таджикистана и России, расположен в городе Душанбе.

РТСУ имеет пять факультетов, институт повышения квалификации преподавателей, общеобразовательную школу, научный комплекс в городе Нуреке и другие научные отделения.

Медалью Пушкина награждаются российские граждане и иностранцы за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов.

Награждение медалью Пушкина, как правило, производится при условии осуществления представленным к награде лицом общественно-гуманитарной деятельности в течение 20 лет и более.

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