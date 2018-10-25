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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе состоялись таджикско-катарские политические консультации

CA-NEWS (TJ) - Политические консультации между министерствами иностранных дел Таджикистана и Катара прошли 24 октября в Душанбе, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Политические консультации прошли под руководством первого заместителя главы МИД Таджикистана Низомиддина Зохиди и государственного министра иностранных дел Катара Султона бин Саъд аль-Мурейхи.

В ходе консультаций стороны обсудили вопросы двухстороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами. Обсуждены вопросы развития политического и торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

Также обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане и регионе, борьбы с терроризмом и экстремизмом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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