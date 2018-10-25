Депутаты сената одобрили ратификацию договора о демаркации казахстанско-кыргызской госграницы

CA-NEWS (KZ) - Депутаты сената парламента 25 октября одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Кыргызстаном о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы.

Представляя законопроект, министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов напомнил, что договор был подписан 25 декабря 2017 года в Астане в рамках официального визита президента КР Сооронбая Жээнбекова в Казахстан.

Согласно документу, после вступления в силу договора стороны один раз в 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии госграницы. Каждая сторона принимает меры по охране пограничных знаков, предотвращает их повреждение, перемещение или разрушение, а также несет ответственность за установленные ею пограничные знаки и обеспечивает уход за ними.

Стороны могут самостоятельно или совместно осуществлять проверку состояния пограничных знаков.

Ни одна из сторон не устанавливает в одностороннем порядке на линии госграницы пограничные или иные знаки, обозначающие госграницу, не оговоренные в настоящем договоре.

Любые изменения на местности, в том числе пограничных реках, не влекут за собой изменений в прохождении линии госграницы.

По взаимному согласию сторон в настоящий договор могут вноситься изменения и дополнения, не касающиеся прохождения демаркированной линии госграницы, оформляемые отдельным протоколом, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

Договор вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о его ратификации. Он является бессрочным и не подлежит денонсации