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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии посетил международный олимпийский комитет

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга встретился с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Встреча состоялась 25 октября в Женеве, где глава государства принимает участие во Всемирном инвестиционном форуме, сообщает Montsame.

Томас Бах поблагодарил президента Монголии за то, что уделил время для встречи во время участия во Всемирном инвестиционном форуме и дал краткий обзор деятельности МОК, после которого они обменялись мнениями по вопросам, связанным двустороннего сотрудничества в области спорта, роли и участия МОК в Монголии.

Баттулга, со своей стороны проинформировал главу МОК о ходе подготовки к проведению международных спортивных игр “Дети Азии -2020” и выразил признательность в адрес МОК за предоставление стипендии монгольским спортсменам и обеспечение профессиональным обучением по некоторым видам спорт в рамках программы МОК “Олимпийская солидарность”. Кроме того, глава государства выразил заинтересованность в продолжении осуществления этой программы во многих видах спорта и налаживании более тесного сотрудничества с МОК.

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