В Москве суд прекратил дело сына Ислама Каримова против «Узбекистон хаво йуллари»

CA-NEWS (UZ) - Дело Петра Каримова, сына первого президента Узбекистана Ислама Каримова, против Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» прекращено. Об этом свидетельствуют данные официального портала судов общей юрисдикции города Москвы.

Как сообщается на сайте, дело прекращено в связи с заключением между истцом и ответчиком соглашения о досрочном урегулировании вопроса.

Ранее сообщалось, что сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова от первого брака, Петр Каримов, обратился в Тверской суд Москвы с просьбой о взыскании с "Узбекских авиалиний" положенных ему денежных средств. По данным СМИ, Пётр Каримов несколько лет занимал должность в национальной авиакомпании Узбекистана, но через некоторое время лишился должности. Отмечается, что положенный в таких ситуациях «парашют» ему не выплатили.

Через суд Каримов-младший пытался получить полагающуюся ему сумму. В иске претензия мужчины была сформулирована следующим образом — «трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы».