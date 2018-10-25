В декабре самолеты российской авиакомпании начнут летать из Жуковского в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Комитет гражданской авиации выдал разрешение авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение полетов в Казахстан по маршруту Жуковский (Московская область) – Алматы.

По информации комитета, в период осенне-зимней навигации авиакомпания будет выполнять рейсы с 24 декабря по 29 марта 2018-2019 годов 5 раз в неделю (с понедельника по пятницу) на воздушном судне типа А319/320/321.

Отмечается, что с начала текущего года казахстанские авиаперевозчики открыли 8 новых маршрутов: Астана – Франкфурт, Астана – Тюмень, Астана – Казань, Астана – Вильнюс, Астана – Челябинск, Астана – Краснодар, Астана – Томск, Астана – Сочи.

Также иностранными перевозчиками открыты новые авиамаршруты Рига – Алматы (Air Baltic), Новосибирск – Павлодар («Сибирь»), Красноярск - Алматы («Ангара»), Москва – Кызылорда (Аэрофлот) и Хельсинки – Астана (Finn Air).