В США разыграли в лотерею джек-пот в $1,5 млрд

CA-NEWS (CA) - Организаторы американской лотереи Mega Millions объявили, что в прошедшем 23 октября розыгрыше джек-пота на более $1,5 млрд есть как минимум один победитель, сообщает The New York Times.

Билет с выигрышным сочетанием чисел (5, 28, 62, 65, 70 и «мега-шар» 5) продали в Южной Каролине.

Reuters подчеркивает, что шансы на победу в ходе розыгрыша джекпота были 1 на 303 млн. Пока неизвестно, есть ли другие выигрышные билеты. Если победителей окажется несколько, то сумму поровну разделят между ними.

Сумма выигрыша, согласно правилам лотереи, будет начислена победителю в виде совокупных выплат в течение 29 лет. Если счастливчик захочет забрать сразу весь выигрыш, то он получит наличными лишь его часть — $905 млн.

За всю историю в США предыдущий рекорд был поставлен лотереей Powerball: в начале 2016 года победитель выиграл $1,58 млрд.