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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте учащийся колледжа порезал ножом мужчину в Экопарке

CA-NEWS (UZ) - В столичном Экопарке учащийся колледжа им. «Боровского» вместе с учащимся Юридического колледжа напали с ножом на мужчину, сообщает Uznews.uz.

В Ташкентском суде по уголовным делам вынесен приговор учащимся двух столичных колледжей, которые обвиняются в нанесении ножевых ранений мужчине в столичном Экопарке.

Как отмечается в репортаже телеканала «Sevimli TV», учащиеся колледжа ударили ножом в разные части тела прохожего мужчины из-за возникшей ссоры.

В результат, пострадавший, получив тяжелые телесные повреждения, был госпитализирован.

Приговором суда молодые люди были признаны виновными по статьям 104 ч.2 (Умышленное тяжкое телесное повреждение), п. «е, к» и 127, ч.3 (Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение) УК РУз.

Им было назначено наказание в виде 3-х лет ограничения свободы.

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