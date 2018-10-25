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  26 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство Таджикистана в Пекине приняло участие в благотворительной ярмарке «Любовь не знает границ»

CA-NEWS (TJ) - 21 октября посольство Таджикистана приняло участие в седьмой международной благотворительной ярмарке «Любовь не знает границ», которая состоялась в Пекине, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В уголке Таджикистана, который был организован Посольством Таджикистана в КНР, на выставке были представлены образцы таджикских сузане, национальные украшения и произведения народных ремесел, а также блюда национальной таджикской кухни, таких как чак-чак, фатир, нон и много других вкусных национальных блюд.

Сообщается, что на этот раз ярмарке приняли участие 88 посольств и представительств международных организаций. Средства, собранные в этом году, пойдут на строительство мостов в отдаленной провинции Ганьсу.

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