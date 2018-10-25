ФСБ РФ выступила против проекта по обеспечению интернетом всей планеты

CA-NEWS (CA) - Федеральная служба безопасности по соображениям национальной безопасности выступила против развертывания над территорией России американского проекта спутниковой связи OneWeb, который должен покрыть всю планету высокоскоростным интернетом, сообщает Reuters.

Система спутниковой связи OneWeb несет угрозу национальной безопасности России и может использоваться в разведывательных целях, сказал представитель ФСБ Владимир Садовников.

OneWeb планирует создать сеть из нескольких сотен спутников, чтобы обеспечить шикорополосным доступом к интернету всю планету. В 2015 году компания заключила контракт со структурами Роскосмоса на запуск спутников с помощью ракет-носителей «Союз».

В качестве компромисса с российскими властями OneWeb теперь намерена снизить ниже контрольной свою долю в совместном предприятии, созданном в 2017 году со структурой Роскосмоса для развертывания сети в России, сказали Reuters два источника - в ФСБ и в Министерстве цифрового развития и связи.

Российский партнер уже разместил на портале госзакупок тендер на поиск подрядчика, способного оценить приобретаемую долю в проекте.

«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», - сказал Садовников в ходе конференции в Москве на прошлой неделе.

ФСБ опасается, что OneWeb станет монополистом в предоставлении доступа в интернет в отдаленных регионах России, сказал Садовников.

«Реализация подобных иностранных систем связи делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах, а организацию связи традиционными средствами - очень затратной. Это поставит ряд российских регионов в полную зависимость от данных иностранных систем связи».

Садовников сказал, что «единственным действенным способом противостоять угрозам, возникающим от развертывания иностранных глобальных систем спутниковой связи для обеспечения широкополосного доступа в интернет, особенно в районах Арктики и Крайнего Севера, является ограничение их использования на территории Российской Федерации и развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом».

По мнению представителя ФСБ, организовать отечественную систему спутниковой связи можно совместно с Индией, Китаем и другими государствами, которые «не ведут агрессивной политики в отношении России».

Садовников сказал, что другие спутниковые сети, например, Iridium, не получили такого широкого применения, на которое рассчитывает OneWeb, и поэтому не рассматриваются как потенциальная угроза.

Вечером в среду OneWeb подтвердил Reuters, что распределение долей в его совместном предприятии со структурой Роскосмоса изменится: российская компания станет контролирующим акционером, управление компанией будет вестись на местном уровне.

В заявлении OneWeb также говорится, что ее спутниковая система «создается с учетом полного соблюдения нормативных и культурных требований многочисленных стран-партнеров».

Компания утверждает, что осознает первостепенное значение безопасности для каждой страны, в которой OneWeb будет работать. OneWeb намерена запустить свою спутниковую сеть в начале 2019 года и обещает обеспечить безопасность передачи данных.

Роскосмос и заместитель министра цифрового развития и связи России Олег Иванов отказались от комментариев.

Отдать контроль

OneWeb основана бывшим менеджером Google Грегом Уайлером и планирует создать сеть из 900 низкоорбитальных спутников. Инвесторами проекта являются Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group, Qualcomm и SoftBank, которые вложили в него порядка $1,7 миллиарда.

По данным Internet World Stats, на данный момент доступа к интернету все еще нет почти у 45 процентов населения планеты. OneWeb - один из самых масштабных телекоммуникационных проектов в мире. К 2027 году компания намерена предоставить высокоскоростной интернет всем жителям планеты, а также обеспечить связью все виды транспорта, в частности - авиацию.

Россия – важная часть проекта, так как в стране по-прежнему существует ряд отдаленных регионов, где отсутствует высокоскоростной интернет.

Реализация проекта OneWeb во многом зависит от российских партнеров. В 2015 году OneWeb подписала соглашение с французской Arianspace и структурами Роскосмоса на запуск нескольких сотен спутников связи. Они должны быть выведены на околоземную орбиту с помощью 21 ракеты-носителя «Союз» с космодромов Куру и Байконур. Игорь Комаров, ранее занимавший пост генерального директора Роскосмоса, утверждал, что сумма контракта составила более $1 миллиарда.

Первый запуск планировался на конец 2017 года, но с тех пор его несколько раз сдвигали. По последней информации от OneWeb, он должен состояться в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года.

В 2017 году OneWeb укрепила свое партнерство с Роскосмосом путем создания совместного предприятия со Спутниковой системой Гонец, которая входит в Роскосмос, для развития проекта на территории России. OneWeb получила 60 процентов в ООО УанВеб, российская компания - 40 процентов.

Однако Спутниковая система Гонец намерена увеличить свою долю в совместном предприятии до 51 процента и на данный момент ищет подрядчика, который проведет рыночную оценку сделки. Информация об этом содержится в документах Спутниковой системы Гонец на портале госзакупок. По итогам сделки российская компания станет контролирующим акционером ООО УанВеб.

Два источника - в ФСБ и в Министерстве цифрового развития и связи - сказали, что Гонец станет мажоритарным акционером в российском совместном предприятии с OneWeb.

Такая конфигурация акционеров - одно из условий работы проекта в России, хотя есть и другие, сказал источник в ФСБ.

«Обещать можно все, что угодно. Но у нас должны быть соответствующие юридические гарантии. Сейчас это все в стадии проработки. Понятно, что проект для отрасли, для Роскосмоса, важный, и здесь финансовая сторона играет роль. Но есть еще вопросы национальной безопасности, которые превыше всего. Пока к этому проекту много вопросов, в частности, почему сейчас, когда все санкции в отношении нас», - сказал источник.

В конце 2017 года ООО УанВеб подавало заявку в Государственную комиссию по радиочастотам на получение нескольких полос радиочастот для работы спутниковой системы OneWeb в России, однако на данный момент они так и не выделены. Источник в Министерстве цифрового развития сообщил, что вопрос с частотами будет решаться по итогам достижения договоренностей о перераспределении долей в совместном предприятии.